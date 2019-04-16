Доповідь Мюллера щодо РФ оприлюднять у четвер

Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера буде оприлюднена 18 квітня

Доповідь спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який очолював розслідування ймовірного втручання Російської Федерації у вибори американського президента у 2016 році, буде оприлюднена 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначили у Мін'юсті Сполучених Штатів Америки, частина даних буде недоступна широкому загалу. Крім того, не опублікують дані, які стосуються інформації про джерела зі спецслужб, а також інформацію, яка зачіпає приватне життя "другорядних дійових осіб", проти яких не висунуті жодні звинувачення.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, президент США Дональд Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Російської Федерації в хід американських виборів.

Крім того, Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в вибори президента США в 2016 році. Поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що домовленості з Росією не було.

Також Трамп назвав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера спробою державного перевороту. За словами Трампа, Мюллер та його слідчі "були людьми, які дійсно ненавиділи Дональда Трампа".