ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доповідь Мюллера щодо РФ оприлюднять у четвер

Новини » Політика    16.04.2019 - 12:14
Доповідь Мюллера щодо РФ оприлюднять у четвер
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера буде оприлюднена 18 квітня

Доповідь спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який очолював розслідування ймовірного втручання Російської Федерації у вибори американського президента у 2016 році, буде оприлюднена 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначили у Мін'юсті Сполучених Штатів Америки, частина даних буде недоступна широкому загалу. Крім того, не опублікують дані, які стосуються інформації про джерела зі спецслужб, а також інформацію, яка зачіпає приватне життя "другорядних дійових осіб", проти яких не висунуті жодні звинувачення.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, президент США Дональд Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Російської Федерації в хід американських виборів.

Крім того, Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в вибори президента США в 2016 році. Поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що домовленості з Росією не було.

Також Трамп назвав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера спробою державного перевороту. За словами Трампа, Мюллер та його слідчі "були людьми, які дійсно ненавиділи Дональда Трампа".

У Трампа з'явився перший конкурент на виборах президента США Канада ввела додаткові санкції проти режиму Мадуро
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України политикаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся