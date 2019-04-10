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Трамп назвал расследования о сговоре с РФ попыткой госпереворота в США

Новости » Политика    10.04.2019 - 17:59
Трамп назвал расследования о сговоре с РФ попыткой госпереворота в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

По словам Трампа, решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой госпереворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolitico.

Он также заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер и его следователи, которые расследовали вмешательство России в выборы президента США 2016 года, "были людьми, которые действительно ненавидели Дональда Трампа".

"Это была попытка переворота. Это была попытка уничтожить президента, и мы победили их", - заявил Трамп.

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что доклад специального прокурора Роберта Мюллера о результатах расследования вмешательства России в выборы президента США 2016 года может быть обнародован в течение ближайшей недели. 

Добавим, Трамп обвинил команду специального прокурора Роберта Мюллера в незаконной передачи прессе информации о расследовании вмешательства России в ход американских выборов.

Ранее Трамп признался, что еще не прочитал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было.

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