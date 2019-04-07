Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, команда спецпрокурора незаконно предоставила прессе информацию о расследовании

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп обвинил команду специального прокурора Роберта Мюллера в незаконной передачи прессе информации о расследовании вмешательства России в ход американских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Как написал Трамп, команда спецпрокурора Мюллера незаконно предоставила СМИ информацию о ходе расследования вмешательства Российской Федерации в ход президентских выборов США в 2016 году.

"Похоже, что команда Боба Мюллера с 13-ти ненавистников Трампа и разгневанных демократов незаконно передает информацию прессе, в то время как фейковые СМИ создают свои собственные истории с источниками или без", - написал президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп признался, что еще не прочитал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было.

Неделей ранее, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что выпустит отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США до середины апреля. Отчет имеет 400 страниц.