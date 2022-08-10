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Есть доказательства. Украина в ОБСЕ заявила о спланированном убийстве пленных в Еленовке

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Среда 10 августа 2022 15:31
Есть доказательства. Украина в ОБСЕ заявила о спланированном убийстве пленных в Еленовке Фото: Украина в ОБСЕ заявила о спланированном убийстве пленных в Еленовке (twitter.com/freeradioUA)
Автор: Иван Носальский

У Украины есть достаточное количество доказательств того, что массовое убийство военнопленных в Еленовке было заранее спланировано Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, которое приводит "Укринформ".

"Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто находился под защитой международного права", - подчеркнул Цымбалюк.

По его словам, спутниковые снимки демонстрируют, что во время трагедии на территории колонии в Еленовке было повреждено только одно здание, куда были перед атакой переведены украинские пленные. Анализ фото указывает на термобарический взрыв внутри здания.

"Массовое убийство украинских военнопленных в исправительной колонии в оккупированной Еленовке, а также обнародованные видео, демонстрирующие ужасные случаи пыток, физических издевательств, бесчеловечного обращения и умышленного убийства украинских военнопленных, ярко свидетельствуют о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве", - отметил постпред при международных организациях.

Напомним, 29 июля стало известно, что в Еленовке россияне организовали теракт, во время которого погибли около 50 украинских военнопленных.

Позже в ГУР заявили, что главной целью теракта в Еленовской колонии являлось сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

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