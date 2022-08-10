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Є докази. Україна в ОБСЄ заявила про сплановане вбивство полонених в Оленівці

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Середа 10 серпня 2022 15:31
Є докази. Україна в ОБСЄ заявила про сплановане вбивство полонених в Оленівці Фото: Україна в ОБСЄ заявила про сплановане вбивство полонених у Оленівці (twitter.com/freeradioUA)
Автор: Іван Носальський

В України є достатня кількість доказів того, що масове вбивство військовополонених в Оленівці було заздалегідь сплановано Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, яке наводить "Укрінформ".

"Доказів того, що сталося в Оленівці, достатньо, щоб вважати, що це було заздалегідь сплановане масове вбивство тих, хто перебував під захистом міжнародного права", - підкреслив Цимбалюк.

За його словами, супутникові знімки демонструють, що під час трагедії на території колонії в Оленівці було пошкоджено тільки одну будівлю, куди були перед атакою переведені українські полонені. Аналіз фото вказує на термобаричний вибух всередині будівлі.

"Масове вбивство українських військовополонених у виправній колонії в окупованій Погоди, а також оприлюднені відео, що демонструють жахливі випадки тортур, фізичних катувань, нелюдського поводження та умисного вбивства українських військовополонених, яскраво свідчать про те, що Росія не знає меж у своїй жорстокості і варварстві", - зазначив постпред при міжнародних організаціях.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що в Оленівці росіяни організували теракт, під час якого загинули близько 50 українських військовополонених.

Пізніше в ГУР заявили, що головною метою теракту в Оленівській колонії було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

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