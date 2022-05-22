Доказательства собраны. Минюст подал иск о запрете пророссийских партий

"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является относительно деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия активнее всего занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее", - отметил Малюська.

По его словам, суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, она будет рассматриваться максимум месяц.

При этом он обратил внимание, даже до судебного решения эти политические партии не смогут осуществлять свою деятельность, поскольку указом президента она была приостановлена.

Это означает, что они не могут осуществлять свою деятельность именно как политические партии. Любые решения этих партий не будут иметь юридического значения. Также частью процесса приостановление деятельности политических партий является роспуск фракции ОПЗЖ в Верховной раде.

Кроме того, в Минюсте пообещали внимательно следить за членами запрещенных политических партий и любыми новыми, созданными их экс-членами.

Что касается конкретных политиков, к ним также могут быть применены меры ответственности. Как проинформировал министр, Радой принят закон о санкциях в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных субъектов:

"Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т. д. к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это лишь один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков", - пояснил Малюська.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в мае подписал закон о запрете пророссийских партий. Верховная рада поддержала соответствующий документ 330 голосами.

Добавим, ранее СНБО приостановил деятельность таких партий как ОПЗЖ, "Оппозиционного блока", "Партии Шария" и других.

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