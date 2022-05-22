Докази зібрані. Мін'юст подав позов про заборону проросійських партій

"Позов стосується не тільки ОПЗЖ, але й інших партій, згаданих у рішенні РНБО. Необхідна доказова база зібрана. Найбільш повною вона є щодо діяльності ОПЗЖ, тому що ця партія найактивніше займала проросійську позицію та комунікувала її", - зазначив Малюська.

За його словами, суд має розглянути протягом місяця справу у першій інстанції. Якщо буде апеляційна скарга, вона розглядатиметься максимум місяць.

При цьому він звернув увагу, навіть до судового рішення ці політичні партії не зможуть провадити свою діяльність, оскільки указом президента її було призупинено.

Це означає, що вони не можуть провадити свою діяльність саме як політичні партії. Будь-які рішення цих партій не матимуть юридичного значення. Також частиною процесу призупинення процесу діяльності політичних партій є розпуск фракції ОПЗЖ у Верховній раді.

Крім того, у Мін'юсті пообіцяли уважно слідкувати за членами заборонених політичних партій і будь-якими новоствореними їх екс-членами.

Що стосується конкретних політиків, до них також можуть бути застосовані заходи відповідальності. Як поінформував міністр, Радою прийнято закон щодо санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних суб’єктів:

"Якщо політик сприяв агресору, військам агресора, підтримував агресію тощо, до такої особи можуть бути застосовані санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО, а потім, за позовом органів державної влади до Вищого антикорупційного суду, активи таких осіб можуть бути конфісковані у дохід держави. І це лише один із способів притягнення до відповідальності проросійських політиків", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у травні підписав закон про заборону проросійських партій. Верховна рада підтримала відповідний документ 330 голосами.

Додамо, раніше РНБО призупинила діяльність таких партій як ОПЗЖ, "Опозиційного блоку", "Партії Шарія" та інших.

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