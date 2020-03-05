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Нет доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", - эксперт

Новости » Энергетика     05.03.2020 - 13:21
Нет доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", - эксперт
Фото: Владимир Омельченко (из открытых источников)

По словам эксперта, принцип импортного паритета основан на европейской практике

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", а принцип импортного паритета, на котором она базируется, является европейской практикой. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает РБК-Украина.

"Насколько мне известно, что уже эти расследования длятся больше чем 3 года, никаких результатов по сути нет, потому что не существует доказательств и фактов, что действительно были какие-то злоупотребления. Потому что импортный паритет, который применялся к "Роттердам+", по сути соответствует европейской практике торгов", - сказал Омельченко.

Как писало РБК-Украина, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на голландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") похожа с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. В соответствии с ней угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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Новости Украины энергетикаРоттердам+НАБУ
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