Не існує доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", - експерт  

Фото: Володимир Омельченко (з відкритих джерел)

За словами експерта, принцип імпортного паритету базується на європейській практиці

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не мають жодних доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", а принцип імпортного паритету, на якому вона базується, є європейською практикою. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає РБК-Україна.

"Наскільки мені відомо, що вже розслідування ці тривають більше ніж 3 роки, ніяких результатів по суті немає, тому що не існує доказів і фактів, що дійсно були якісь зловживання. Тому що імпортний паритет, який застосовувався до "Роттердам+", по суті відповідає європейській практиці торгів", - сказав Омельченко.

Як писало РБК-Україна, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.