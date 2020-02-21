Доходы телекоммуникационной отрасли Украины упали за последний год

Больше всего потерял фиксированная телефонная связь, но доходы мобильных операторов также упали

Потребителям в Украине за 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 71,599 млрд грн, что на 1,3% меньше, чем за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, доходы в почтовой та курьерской деятельности выросли на 7,9% до 6,539 млрд грн. Оператор фиксированной телефонной связи потерял 19,3%, а доходы составили 4,560 млрд грн.

При этом операторы мобильной связи получили 37,596 млрд грн, что на -2,4% меньше, чем в 2018 году.

В кабельном телевидении доходы выросли на 14,2% до 2,371 млрд грн, в сфере интернет-услуг на 11,8% до 13,727 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата, сфера "Информация и телекоммуникации" является одной из наиболее привлекательной для инвестиций: в 2018 году инвестиции в эту сферу выросли на 62,5%.

Как сообщало РБК-Украина, потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,4% меньше, чем за 2017 год.