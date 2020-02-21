Доходи телекомунікаційної галузі України впали за останній рік

Найбільше втратив фіксований телефонний зв'язок, але доходи мобільних операторів також впали

Споживачам в Україні за 2019 рік надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 71,599 млрд грн, що на 1,3% менше, ніж за 2018 рік. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, доходи у поштової та кур'єрської діяльності зросли на 7,9% до 6,539 млрд грн. Оператор фіксованого телефонного зв'язку втратив 19,3%, а доходи склали 4,560 млрд грн.

При цьому оператори мобільного зв'язку отримали 37,596 млрд грн, що на -2,4% менше, ніж у 2018 році.

В кабельному телебаченні доходи зросли на 14,2% до 2,371 млрд грн, у сфері інтернет-послуг на 11,8% до 13,727 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, сфера "Інформація та телекомунікації" є однією з найбільш привабливою для інвестицій: у 2018 році інвестиції в цю сферу зросли на 62,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживачам в Україні за 2018 рік надано послуг сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 72,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 0,4% менше, ніж за 2017 рік.