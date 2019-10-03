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Доходи Пенсійного фонду зросли майже на 20%

Новини » Економіка    03.10.2019 - 15:43
Доходи Пенсійного фонду зросли майже на 20%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

ПФУ оприлюднив дані за третій квартал 2019 року

Доходи Пенсійного фонду України за липень-вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,2% з 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ПФУ у Facebook.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ зросли за третій квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн.

У той же час видатки з держбюджету на покриття дефіциту ПФУ зросли на 18,5% з 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду зросли майже на 20%

Нагадаємо, згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік, фінансування Пенсійного фонду України з бюджету складе 172,6 млрд грн.

Відзначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (у 2018 році - 42% чистої середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).

Згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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