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Доходы Пенсионного фонда Украины растут: сколько поступило за полгода

Фото: доходы ПФУ выросли с начала 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-июнь 2022 года составили 272,7 млрд гривен. Это на 10,9% больше, чем год назад (245,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ составили 183,2 гривен, средства государственного бюджета - 89,5 млрд гривен.

Напомним в 2022 году на пенсии направлено более полутриллиона гривен. Общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины по 2021 год составила 520,9 млрд гривен против 479,3 млрд гривен за 2020 год. Из них непосредственно на пенсии направлено 509,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

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