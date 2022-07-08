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Доходи Пенсійного фонду України зростають: скільки надійшло за півроку

Фото: доходи ПФУ зросли з початку 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-червень 2022 року становили 272,7 млрд гривень. Це на 10,9% більше, ніж рік тому (245,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даним прес-служби, власні доходи ПФУ становили 183,2 гривень, кошти державного бюджету - 89,5 млрд гривень.

Нагадаємо у 2022 році на пенсії спрямовано понад півтрильйона гривень. Загальна сума видатків Пенсійного фонду України за 2021 рік склала 520,9 млрд гривень проти 479,3 млрд гривень за 2020 рік. З них безпосередньо на пенсії спрямовано 509,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

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