Доходы госбюджета Украины в апреле упали на четверть

В целом за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд - 365,9 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, военное вторжение 24 февраля 2022 года Российской Федерации на территорию Украины и дальнейшее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар по украинской экономике, что, безусловно, отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года.

Правительством немедленно были приняты первоочередные меры по переориентации бюджета страны на военные цели и осуществления необходимых социальных расходов, направленных на поддержание жизнедеятельности населения.

Так, по оперативной информации ГКСУ за январь-апрель 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 558,1 млрд грн, в том числе общего фонда государственного бюджета - 523,3 млрд грн, или 77,7 % от росписи отчетного периода.

За первые 4 месяца 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн., в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель 2022 года в сумме 317,1 млрд гривен.

Напомним, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен. По данным Государственной казначейской службы, месячная роспись выполнена на 92,9%.