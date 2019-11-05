Доходная часть бюджета-2020 выросла на 13 млрд гривен

Ко второму чтению проекта бюджета-2020 доходная часть увеличилась на 13 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, показатель дефицита ко второму чтению не изменился и составил 2%.

"Дефицит не менялся. Дефицит такой же, какой мы подавали к первому чтению. Доходная и расходная части изменились. Доходная часть на 13 млрд гривен выросла, а расходная - на 15 млрд. Потому что часть расходов была перераспределена", - отметила Маркарова.

Она также уточнила, что из 13 млрд гривен доходы от легализации игорного бизнеса составят 3 млрд.

"Мы ожидаем, конечно, большие доходы в зависимости от того, какая модель будет утверждена. 10 млрд - по общему фонду доходов. В основном это увеличение дивидендов и части чистой прибыли от государственных предприятий, небольшое увеличение по налогу на прибыль и аренды госимущества", - добавила Маркарова.

Фото: расходы и доходы бюджета-2020 (facebook.com/oksana.markarova)

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2020. В частности, в следующем году на субсидии выделят 48 млрд гривен, что на 7 млрд меньше, чем в 2019.

Кроме того, Кабмин изменил прогноз курса доллара в бюджете-2020.