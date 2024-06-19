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Доходи українців швидко зростають: НБУ назвав причини

Фото: доходи українців зростають Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальні доходи населення Україні помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

"Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко", - сказала вона.

За даними НБУ, у 2024 році зростання реальних доходів населення пришвидшилося. Зростає основна їх складова - зарплати, передусім у приватному секторі. Цьому сприяє подальше відновлення економічної активності.

"З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників. Середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників", - йдеться у звіті.

Як зазначають в НБУ, понад половина опитаних Мінекономіки та МОМ у лютому - березні роботодавців зазначає, що пошук працівників - головна складність діяльності.

Позитивно на обсягах доходів позначилося поетапне підвищення мінімальної зарплати на початку року та у квітні. Підживлює загальне зростання доходів населення збільшення виплат у бюджетних установах, а також грошового забезпечення військовослужбовців. За рахунок відновлення доплат за лютий–квітень 2024 року номінальні виплати військовим зросли на 10% у річному вимірі. Триває також зростання пенсійних виплат завдяки індексації. Інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної (з урахування інфляції) - на 8,1%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна - на 6,5%.

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