RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доходы украинцев быстро растут: НБУ назвал причины

Фото: доходы украинцев растут Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные доходы населения Украины заметно растут из-за повышения зарплат, пенсий и снижения инфляции.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube .

"Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию, соответственно растут тоже быстро", - сказала она.

По данным НБУ, в 2024 году рост реальных доходов населения ускорился. Растет основная их составляющая – зарплаты, прежде всего в частном секторе. Этому способствует дальнейшее возобновление экономической активности.

"С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников", - говорится в отчете.

Как отмечают в НБУ, более половины опрошенных Минэкономики и МОМ в феврале – марте работодателей отмечает, что поиск работников – главная сложность деятельности.

Положительно на объемы доходов сказалось поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле. Подпитывает общий рост доходов населения увеличение выплат в бюджетных учреждениях, а также денежного довольствия военнослужащих. За счет возобновления доплат за февраль-апрель 2024 номинальные выплаты военным выросли на 10% в годовом измерении. Продолжается также рост пенсионных выплат благодаря индексации. Другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.

"Несмотря на сохранение рисков безопасности и разрушение энергетической инфраструктуры, экономика и дальше будет расти. Деловая активность будет способствовать снижению безработицы. Конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обуславливать повышение зарплат. Согласно опросу НБУ предприятий в I квартале 77% опрошенных планируют повысить зарплату в 2024 году. Кроме того, правительство намерено повышать уровень оплаты труда военнослужащих. Однако ускорение инфляции будет тормозить прирост реальных доходов", - говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной (с учетом инфляции) - на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная - на 6,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныЗарплата в Украине