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Доходи Росії від продажу нафти та газу подвояться попри санкції, - Reuters

Росія, Середа 24 квітня 2024 13:47
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Доходи Росії від продажу нафти та газу подвояться попри санкції, - Reuters Фото: Доходи Кремля від нафти та газу подвояться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року майже подвояться у річному обчисленні та становитимуть 14 млрд доларів завдяки зростанню цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Reuters.

Як зазначає агентство, ці дані підкреслюють труднощі, з якими стикаються західні країни, які прагнуть обмежити доходи Кремля і задушити його військову машину.

Війна проти України спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти та газу, які становлять близько третини федерального бюджету країни. Заходи також включають обмеження на закупівлю російської нафти, фінансові операції, а також обмеження ціни 60 доларів за барель.

Розрахунки доходів

Прогнозований квітневий стрибок доходів від нафти в Росії у відсотковому відношенні перевищує 30% зростання, очікуваний за весь 2024 рік.

Розрахунки Reuters показують, що прогнозовані квітневі доходи Росії від нафти і газу становитимуть 1,292 трильйона рублів (14 млрд доларів), що вище за 648 мільярдів рублів у квітні 2023 року і трохи нижче 1,308 трильйона рублів минулого місяця.

Розрахунки Reuters засновані на даних галузевих джерел та офіційній статистиці видобутку, переробки та постачання нафти та газу на внутрішній та міжнародний ринки.

Надходження від продажу нафти та газу мають вирішальне значення для російської сировинної економіки та для фінансування війни проти України.

Дефіцит бюджету Росії за три місяці року скоротився до 607 мільярдів рублів, чи 0,3% валового внутрішнього продукту (ВВП), чому сприяло відновлення доходів від енергетики.

Загалом на 2024 рік уряд РФ заклав до бюджету федеральні доходи у розмірі 11,5 трлн рублів від продажу нафти і газу, що на 30% більше, ніж у 2023 році, і компенсує 24% спад минулого року через зниження цін на нафту та постраждалого від санкцій експорту газу.

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.

Росія обходить цінову стелю в 60 доларів і продає нафту дорожче за допомогою тіньового флоту.

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