Доходы России от продажи нефти и газа удвоятся, несмотря на санкции, - Reuters

Доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом исчислении и составят 14 млрд долларов благодаря росту цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты Reuters.

Как отмечает агентство, эти данные подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются западные страны, стремящиеся ограничить доходы Кремля и задушить его военную машину.

Война против Украины побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение доходов России от нефти и газа, которые составляют около трети федерального бюджета страны. Меры также включают ограничения на закупки российской нефти, финансовые операции, а также ограничение цены в 60 долларов за баррель.

Расчеты доходов

Прогнозируемый апрельский скачок доходов от нефти в России в процентном отношении превышает 30%-ный рост, ожидаемый за весь 2024 год.

Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемые апрельские доходы России от нефти и газа составят 1,292 триллиона рублей (14 млрд долларов), что выше 648 миллиардов рублей в апреле 2023 года и немного ниже 1,308 триллиона рублей в прошлом месяце.

Расчеты Reuters основаны на данных отраслевых источников и официальной статистике добычи, переработки и поставок нефти и газа на внутренний и международный рынки.

Поступления от продажи нефти и газа имеют решающее значение для российской сырьевой экономики и для финансирования войны против Украины.

Дефицит бюджета России за первые три месяца года сократился до 607 миллиардов рублей, или 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП), чему способствовало восстановление доходов от энергетики.

В целом на 2024 год правительство РФ заложило в бюджет федеральные доходы в размере 11,5 трлн рублей от продажи нефти и газа, что на 30% больше, чем в 2023 году, и компенсирует 24%-ный спад прошлого года из-за снижения цен на нефть и пострадавшего от санкций экспорта газа.