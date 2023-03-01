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Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%

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Среда 01 марта 2023 03:47
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40% Фото: Россия получила на 40% меньше прибыли от продажи нефти и газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года сократились почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года из-за мер санкций и ограничения цен со стороны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету МЭА, в январе 2023 года Россия заработала 18,5 миллиарда долларов от экспорта нефти и газа, что на 38% меньше, чем 30 миллиардов долларов, полученных за месяц до вторжения в Украину.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол объяснил, что причиной снижения доходов России стали санкции против экспорта энергоносителей со стороны Запада.

"Мы ожидаем, что снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы и еще более серьезным в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", - отметил Бирол.

Он также подчеркнул, что из-за ограничений цен, введенных G7, российская нефть марки Urals продается со значительным снижением по сравнению с нефтью марки Brent.

Согласно сообщению Reuters, Кремль, в прошлом году заработавший на продаже нефти и газа около 11,6 триллиона рублей (146 миллиардов евро), вынужден был начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета в этом году.

Напомним, что Польша сократит импорт нефти из России практически до нуля в феврале-марте, поскольку Варшава продолжает снижать свою зависимость от России из-за войны против Украины.

Вместе с тем североафриканские страны увеличили масштабы закупки российских нефтепродуктов. Это связано с тем, что большинство западных стран ввели санкции против Российской Федерации.

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