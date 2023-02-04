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Доходи Пенсійного фонду України різко збільшилися на початку 2023 року

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Україна, Субота 04 лютого 2023 12:06
Доходи Пенсійного фонду України різко збільшилися на початку 2023 року Фото: доходи ПФУ суттєво зросли на початку 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, доходи розподілилися наступним чином:

  • Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) - 31,5 млрд гривень (+5,6 млрд гривень)
  • Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат - 20,7 млрд гривень (+6,1 млрд гривень)
  • Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій - 3,9 млрд гривень
  • Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у 2023 році - 1,9 млрд гривень.

Доходи Пенсійного фонду України різко збільшилися на початку 2023 року

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження з виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік з усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

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