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Доходы Пенсионного фонда Украины резко увеличились в начале 2023 года

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 12:06
Доходы Пенсионного фонда Украины резко увеличились в начале 2023 года Фото: доходы ПФУ существенно выросли в начале 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2023 г. выросли на 17,5 млрд гривен до 58 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

  • Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) - 31,5 млрд гривен (+5,6 млрд гривен)
  • Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат - 20,7 млрд гривен (+6,1 млрд гривен)
  • Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий - 3,9 млрд гривен
  • Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году - 1,9 млрд гривен.

Доходы Пенсионного фонда Украины резко увеличились в начале 2023 года

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплатам жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд. гривен. Это на 108,6 млрд. гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

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