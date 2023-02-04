Доходы Пенсионного фонда Украины резко увеличились в начале 2023 года

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2023 г. выросли на 17,5 млрд гривен до 58 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплатам жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд. гривен. Это на 108,6 млрд. гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).