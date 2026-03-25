Доходи Кремля зростають: нафта РФ вперше з 2022 року продається в Індії з премією

За інформацією агентства, вартість бареля Urals на західному узбережжі Індії досягла 121,65 долара. Це найвищий показник з кінця лютого 2023 року, коли почали публікуватися відповідні дані.

Вплив близькосхідної війни на ринок

Конфлікт на Близькому Сході спричинив скорочення світової пропозиції нафти. На цьому тлі США дозволили покупцям купувати російську нафту, що зберігається в танкерах у морі, без ризику потрапити під санкції.

За даними джерел видання, такий "м'який підхід" Вашингтона відновив інтерес ключових індійських переробників, зокрема, Indian Oil Corp. і Reliance Industries Ltd., які вже придбали десятки мільйонів барелів нафти з РФ. Це сприяє поповненню доходів Москви на п'ятому році війни проти України.

Цінові показники та бюджет РФ

Нині ціна Urals істотно перевищує середній показник у 59 доларів за барель, закладений у російському бюджеті на поточний рік. Навіть нафта, ще не відвантажена в портах РФ, подорожчала до максимуму з липня 2022 року - у середньому до 89,58 долара.

Як пише Bloomberg, незважаючи на зростання нафтових доходів, російська влада все одно планує скорочувати бюджетні витрати, щоб зменшити дефіцит і уникнути збільшення запозичень.