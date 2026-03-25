Доходы Кремля растут: нефть РФ впервые с 2022 года продается в Индии с премией

Российская нефть Urals впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину торгуется в Индии с премией к эталонной марке Brent.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации агентства, стоимость барреля Urals на западном побережье Индии достигла 121,65 доллара. Это самый высокий показатель с конца февраля 2023 года, когда начали публиковаться соответствующие данные.
Конфликт на Ближнем Востоке повлек за собой сокращение мирового предложения нефти. На этом фоне США разрешили покупателям покупать российскую нефть, хранящееся в танкерах в море, без риска попасть под санкции.
По данным источников издания, такой "мягкий подход" Вашингтона восстановил интерес ключевых индийских переработчиков, в частности, Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., которые уже приобрели десятки миллионов баррелей нефти из РФ. Это способствует пополнению доходов Москвы на пятом году войны против Украины.
В настоящее время цена Urals существенно превышает средний показатель в 59 долларов за баррель, заложенный в российском бюджете на текущий год. Даже нефть, еще не отгруженная в портах РФ, подорожала до максимума с июля 2022 года - в среднем до 89,58 доллара.
Как пишет Bloomberg, несмотря на рост нефтяных доходов, российские власти все равно планируют сокращать бюджетные расходы, чтобы умерить дефицит и избежать увеличения заимствований.
Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана цены на нефть в мире резко возросли. Это связано с тем, что иранские войска заблокировали Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляют нефть на мировой рынок.
Еще вчера, 24 марта, Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года.
По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте этого года вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.