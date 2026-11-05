ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доходы бюджета от акциза на сигареты оказались на треть ниже плана, - Гетманцев

18:10 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Доходы бюджета от акциза на сигареты оказались на треть ниже плана, - Гетманцев Гетманцев заявил о недовыполнении плана акциза на сигареты на 32% (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Теневой рынок сигарет привел к недополучению почти 4 млрд грн акцизного налога в госбюджет только за октябрь 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Он обращает внимание, что только за октябрь этого года государственный бюджет недополучил 18,8 млрд. грн. от НДС и акциза.

Основное уменьшение поступлений от акциза фиксируется в табачной отрасли - здесь недовыполнение плана составило 3,8 млрд грн, или 32,4%.

По его информации, месячный план доходов государственного бюджета от НДС недовыполнен на 11,7 млрд грн или на рекордные 32%.

По информации главы налогового комитета парламента, в октябре 2026 года акциз и НДС были двумя налогами с наихудшими показателями выполнения плана доходов.

"Цифры выполнения - это не "техническое отклонение", а диагноз. Системная работа по детенизации должна давать результат прежде всего в НДС и акцизе, и именно здесь она провалена", - делает вывод Гетманцев.

Читайте также: "Популистская ошибка". Гетманцев предлагает упразднить Нацкешбек

Нелегальный рынок сигарет продолжает расти

С такой оценкой согласен журналист-расследователь Евгений Плинский.

"Уже и премьер-министр Корецкий проводит еженедельные совещания с правоохранителями по детенизации, уже и главу Государственной налоговой службы сменили на понятного Минфину, а не генпрокурору, уже и задач Нацполиции и Бюро экономической безопасности "нарезали", а налогов с подакцизной продукции и НДС становится все меньше", - пишет Пилинский в своем Telegram-канале.

Он обращает внимание, что точек сбыта контрафактных сигарет становится все больше, предложение безакцизного растворителя для производства контрафактного топлива только растет, а "жижа" от UVAPE для электронок скоро уже будет стоять в каждой школе.

Напомним, согласно результатам последнего на данный момент исследования Kantar Украина, в июле 2026 года доля нелегальной продукции на рынке сигарет Украины составила 21,6%. Это самый плохой показатель за последние два года, в то же время рынок электронных сигарет почти полностью находится в тени.

Причем в течение текущего года фиксируется явный рост доли нелегальных сигарет на украинском рынке. Так, для сравнения, в апреле этого года доля нелегальных сигарет составляла 19,8%, а в феврале 2026 года - 17,6%.

Ожидаемые годовые потери госбюджета от нелегального рынка сигарет, по подсчетам Kantar Украина, составляют рекордные 36,4 млрд грн.

Читайте также: Налоговых каникул для всех не будет: Гетманцев объяснил риски для финансирования армии

Правительство усиливает меры по детенизации

В октябре под председательством премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра финансов Сергея Марченко состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики, где был обновлен ее состав и определены ключевые приоритеты.

В частности, в сфере противодействия нелегальному рынку табачных изделий акцент сделан на систематической аналитической работе и усилении контрольных мер по незаконному производству и перемещению через таможенную границу.

Со своей стороны премьер-министр по результатам встречи отметил, что первоочередными мерами правительства предусмотрена работа над вопросом налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, борьба с контрабандой, ликвидация схем уклонения от уплаты налогов.

Также правительство пообещало обратить внимание на махинации в игорном бизнесе, усилить контроль за целевым использованием гуманитарной помощи и ввести электронный документооборот. По каждому направлению определены ответственные и сроки, а отчетность о прогрессе будет осуществляться ежемесячно.

Ранее мы писали, что в Украине предлагается повысить штрафы за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет до 250 тыс. грн для действенной борьбы с теневым рынком.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Даниил Гетманцев
Новости
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так