Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн, - Кавылин

Фото: Алексей Кавылин (пресс-служба)

За полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн

Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Так, за полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн, что на четверть больше суммы, уплаченной за шесть месяцев 2018 года.

Кавылин подчеркнул, что лидер по сумме поступлений в местную казну – налог на доходы физлиц. В частности, с начала года налогоплательщики Киевской области перечислили в бюджеты 4,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 25% или 874 миллиона гривен. Как заявил начальник фискальной службы региона, этому способствовал рост минимальной заработной платы, а также работа налоговиков по выведению зарплат из тени и легализации занятости населения.

Кавылин сообщил, что за первое полугодие, в результате контрольно-проверочных мероприятий, работодатели Киевской области легализировали труд 4 321 работника. При этом в бюджеты области уже поступило 3,2 млн грн НДФЛ.

Кроме того, ряд предприятий повысил заработную плату до уровня среднеотраслевой, что также повлияло на динамику поступлений в местную казну. Отметим, средняя зарплата в Киевской области составляет 10776 гривен.

На втором месте по отчислениям в бюджеты – единый налог. Так, предприниматели-упрощенцы уплатили 1 миллиард гривен, что выше прошлогодних поступлений на 230 миллионов гривен.

"Весомыми составляющими дохода местных бюджетов Киевщины являются имущественные налоги – на недвижимость, отличную от земельного участка, транспорт, землю. По всем из них мы фиксируем положительную динамику от 19 до 34%", - утверждает Кавылин.

"Наибольший прирост в бюджетах обеспечен уплатой налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. За полгода владельцы "лишних метров" на жилых и нежилых объектах уплатили 180 миллионов гривен, рост по отношению к прошлому году составляет 34% или 45,5 млн грн", - сказал начальник фискальной службы Киевской области.

Владельцы элитного автотранспорта уплатили в бюджеты области 10,5 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний на 600 тысяч гривен.

Также Кавылин отметил, что сумма уплаты налога на землю возросла на 19% или 108 миллионов гривен, и сейчас составляет 692 млн грн. При этом он подчеркнул, что доход бюджетов области увеличился благодаря в том числе широкомасштабной информационно-разъяснительной работе, которая проводится фискальной службой региона совместно с органами местной власти среди налогоплательщиков Киевской области.

Ранее сообщалось, что налогоплательщики Киевской области уплатили в госбюджет 6,6 млрд грн.