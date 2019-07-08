Кавылин: налогоплательщики Киевской области увеличили отчисления в бюджет на 25%

Фото: Алексей Кавылин (пресс-служба)

Налогоплательщики области перечислили в бюджет Украины 13,5 млрд гривен

За первое полугодие налогоплательщики Киевской области перечислили в сводный бюджет Украины 13,5 млрд грн. Об этом сообщил начальник ГУ ГФС в Киевской области Алексей Кавылин, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в приведенных условиях, поступления увеличились на 25%, что в денежном эквиваленте составляет 2,7 млрд грн.

В частности, в государственный бюджет за январь-июнь 2019 собрано 6,6 миллиарда гривен, что на 26% или 1,4 млрд грн больше, чем было уплачено в прошлом году.

Как отмечает Кавылин, большую долю поступлений в госказну занимает налог на добавленную стоимость с уплаченной суммой в 3,1 млрд грн. Эта сумма на треть или 704 миллиона гривен превышает прошлогодний показатель.

Глава налоговой службы Киевской области утверждает, что увеличение поступлений НДС объясняется значительным уменьшением теневого сектора экономики на территории области. Кавылин также отметил, что на позитивную динамику повлиял практически 100-процентный переход на предоставление налоговикам отчетности в электронном виде, что обеспечивает прозрачность и равные условия для ведения бизнеса в Киевской области.

Дополнительно на 20% или на 239 млн грн выросли взносы в бюджет со стороны представителей малого и среднего бизнеса региона. Сумма от уплаты налога на прибыль составила 1,4 миллиарда гривен.

Кавылин также сообщил, что за первую половину года налогоплательщики Киевской области направили в государственный бюджет полтора миллиарда гривен налога на доход физлиц, что на 24% или 294 млн грн больше показателя соответствующего периода 2018 года.

Кроме того, за отчетные полгода выросли поступления от уплаты военного сбора – они составили 426,5 млн грн, что на 21% или 75 миллионов гривен превышает сумму, уплаченную налогоплательщиками Киевской области в прошлом году.

Напомним, средства от уплаты военного сбора направляются на поддержку Вооруженных сил Украины.