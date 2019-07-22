ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн, - Кавилін

Новини » Економіка    22.07.2019 - 18:17
Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн, - Кавилін
Фото: Олексій Кавилін (прес-служба)

За півроку платники податків регіону перерахували 6,8 млрд грн

Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Так, за півроку платники податків регіону перерахували 6,8 млрд грн, що на чверть більше суми, сплаченої за шість місяців 2018 року.

Кавилін підкреслив, що лідер по сумі надходжень до місцевої скарбниці – податок на доходи фізосіб. Зокрема, з початку року платники податків Київської області перерахували до бюджетів 4,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник збільшився на 25% або 874 мільйони гривень. Як заявив начальник фіскальної служби регіону, цьому сприяло зростання мінімальної заробітної плати, а також робота податківців по виведенню зарплат з тіні та легалізації зайнятості населення.

Кавилін повідомив, що за перше півріччя, в результаті контрольно-перевірочних заходів, роботодавці Київської області легалізували працю 4 321 працівника. При цьому в бюджети області вже надійшло 3,2 млн грн ПДФО.

Крім того, ряд підприємств підвищив заробітну плату до рівня середньогалузевої, що також вплинуло на динаміку надходжень до місцевої скарбниці. Зазначимо, що середня зарплата в Київській області складає 10776 гривень.

На другому місці за відрахуваннями до бюджетів – єдиний податок. Так, підприємці-спрощенці сплатили 1 мільярд гривень, що вище минулорічних надходжень на 230 мільйонів гривень.

"Вагомими складовими доходу місцевих бюджетів Київщини є майнові податки – на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, транспорт, землю. По всіх з них ми фіксуємо позитивну динаміку від 19 до 34%", - стверджує Кавилін.

"Найбільший приріст у бюджетах забезпечений сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За півроку власники "зайвих метрів" на житлових і нежитлових об'єктах сплатили 180 мільйонів гривень, зростання по відношенню до минулого року становить 34% або на 45,5 млн грн", - сказав начальник фіскальної служби Київської області.

Власники елітного автотранспорту сплатили в бюджети області 10,5 млн грн. Цей показник перевищує минулорічний на 600 тисяч гривень.

Також Кавилін зазначив, що сума сплати податку на землю зросла на 19% або 108 мільйонів гривень, і зараз становить 692 млн грн. При цьому він підкреслив, що дохід бюджетів області збільшився завдяки в тому числі широкомасштабній інформаційно-роз'яснювальній роботі, яка проводиться фіскальною службою регіону спільно з органами місцевої влади серед платників податків Київської області.

Раніше повідомлялося, що платники податків Київської області сплатили до держбюджету 6,6 млрд грн.

Кабмін звільнив в.о. глави ДФС Власова У ДБР розповіли подробиці обшуків у Фіскальній службі
Новини України ДФСОлексій КавилінКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся