Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя

Нагадаємо, що у травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 гривень. По регіонах тільки на Дніпровщині цей показник виріс - з 19 500 до 20 000 гривень.

Однак, за прогнозами експертів, у 2025 році зарплати перевищать свій довоєнний рівень та будуть підвищуватися надалі через "кадровий голод".

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