RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

Сколько в среднем каждый месяц зарабатывают украинцы (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По состоянию на 2024 год 31% украинцев зарабатывают в среднем от 10 до 20 тысяч гривен. При этом более половины опрошенных считают этот доход недостаточным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы

По состоянию на июль 2024 года 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%.

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев, а более 20 000 гривен зарабатывают 21% респондентов.

Скриншот

В то же время, для 53% уровень доходов снизился, а для 26% - вырос.

Хватает ли этого заработка на жизнь

82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.

В 2024 году 15% говорят, что их заработок более чем достаточен; 56% - недостаточный; 26% - категорически недостаточный.

Скриншот

Напомним, что в мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.

Однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году зарплаты превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за "кадрового голода".

Читайте также, кому для работы обязательно знать английский язык и как это влияет на заработок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в УкраинеРабота в Украине