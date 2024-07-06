Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

По состоянию на 2024 год 31% украинцев зарабатывают в среднем от 10 до 20 тысяч гривен. При этом более половины опрошенных считают этот доход недостаточным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus.
По состоянию на июль 2024 года 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%.
Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев, а более 20 000 гривен зарабатывают 21% респондентов.
Скриншот
В то же время, для 53% уровень доходов снизился, а для 26% - вырос.
82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.
В 2024 году 15% говорят, что их заработок более чем достаточен; 56% - недостаточный; 26% - категорически недостаточный.
Скриншот
Напомним, что в мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.
Однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году зарплаты превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за "кадрового голода".
Читайте также, кому для работы обязательно знать английский язык и как это влияет на заработок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.