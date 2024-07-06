Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

Сколько в среднем зарабатывают украинцы

По состоянию на июль 2024 года 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%.

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев, а более 20 000 гривен зарабатывают 21% респондентов.

Скриншот

В то же время, для 53% уровень доходов снизился, а для 26% - вырос.

Хватает ли этого заработка на жизнь

82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.

В 2024 году 15% говорят, что их заработок более чем достаточен; 56% - недостаточный; 26% - категорически недостаточный.

Скриншот