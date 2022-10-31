"Догрався": дипломат розповів, як можуть покарати Іран за продаж дронів Росії

Єльченко вважає, що на Іран накладені не найтяжчі санкції. Так, частину санкцій для Ірану було пом'якшено після того, як він нібито відмовився від продовження військової частини своєї ядерної програми.

На думку екс-посла, зараз в Ірану немає жодних шансів у переговорному процесі щодо подальшого зняття обмежень, який був хоч і не дуже активний, але продовжувався.

"До того ж постачанням цих дронів Іран прямо порушив резолюцію Ради безпеки ООН про санкції. І Росія, до речі, також. Інша річ, що це треба довести документально. Але я думаю, що це вже зараз робиться. І після цього вже про жодні пом'якшення санкцій і мови бути не може", - сказав він.

Єльченко вважає, що Іран повернеться в режим повної ізоляції, в якому він перебував до останніх років.

"Тож Іран догрався. Не знаю, що йому пообіцяла Росія. Найімовірніше, йшлося якраз про допомогу Росії як постійного члена Ради безпеки з правом вето. Можливо, вона пообіцяла Ірану обійти ці санкції чи зняти цей санкційний режим. Але тепер це абсолютно неможливо і нереально. Мене дивує, як Іран міг на це купитися", - додав він.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції проти Ірану за передачу дронів армії РФ. Нові санкції проти Ірану також ввели США.

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