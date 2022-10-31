"Доигрался": дипломат рассказал, как могут наказать Иран за продажу дронов России

Ельченко считает, что на Иран наложены не самые тяжелые санкции. Так, часть санкций для Ирана была смягчена после того, как он якобы отказался от продолжения воинской части своей ядерной программы.

По мнению экс-посла, сейчас у Ирана нет никаких шансов в переговорном процессе по дальнейшему снятию ограничений, который был хоть и не очень активным, но продолжался.

"К тому же поставкой этих дронов Иран прямо нарушил резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях. И Россия, кстати, тоже. Другое дело, что это нужно доказать документально. Но я думаю, что это уже сейчас делается. И после этого уже ни о каких нет смягчениях санкций и речи быть не может", - сказал он.

Ельченко считает, что Иран вернется в режим полной изоляции, в котором он находился до последних лет.

"Итак, Иран доигрался. Не знаю, что ему пообещала Россия. Скорее всего, речь шла как раз о помощи России как постоянного члена Совета безопасности с правом вето. Возможно, она пообещала Ирану обойти эти санкции или снять этот санкционный режим. Но теперь это абсолютно невозможно и нереально. Меня удивляет, как Иран мог на это купиться", - добавил он.

Напомним, ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ. Новые санкции против Ирана также ввели США.

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