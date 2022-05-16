Знову не домовилися. Міністри ЄС не змогли погодити санкції проти Росії

Голови МЗС країн Євросоюзу вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель сказав, що дипломати "не змогли домовитися" щодо введення нових санкцій.

Боррель додав, що посли ЄС затвердили фінансову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Таким чином, загальний обсяг допомоги від Євросоюзу досяг 2 мільярдів євро.

Голова дипломатії ЄС не повідомив деталі переговорів. Найімовірніше найбільш гострим було питання запровадження нафтового ембарго, яке входить до шостого пакету санкцій.