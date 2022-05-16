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Знову не домовилися. Міністри ЄС не змогли погодити санкції проти Росії

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Брюссель, Понеділок 16 травня 2022 20:56
Знову не домовилися. Міністри ЄС не змогли погодити санкції проти Росії Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (John Thys/Pool Photo via AP)
Автор: РБК-Україна

Голови МЗС країн Євросоюзу вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель сказав, що дипломати "не змогли домовитися" щодо введення нових санкцій.

Боррель додав, що посли ЄС затвердили фінансову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Таким чином, загальний обсяг допомоги від Євросоюзу досяг 2 мільярдів євро.

Голова дипломатії ЄС не повідомив деталі переговорів. Найімовірніше найбільш гострим було питання запровадження нафтового ембарго, яке входить до шостого пакету санкцій.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.

Також ми писали, що робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться одразу ж з прийняттям 6-го, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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