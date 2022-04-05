Договоренности с Украиной должны полностью исключить расширение НАТО на восток, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности с Украиной должны полностью исключить расширение НАТО на восток. Он добавил, что необходимо обеспечить безопасность в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.
"Договариваться (нужно - ред.) таким образом, чтобы полностью исключить расширение НАТО на восток, прежде всего на Украину". - сказал Лавров.
Он также заявил, что нужно обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте. Министр добавил, что если Украина откажется обсуждать так называемые "демилитаризацию" и "денацификацию", то это не будет способствовать продолжению переговоров.
Напомним, ранее Финляндии заявила, что заявка на вступление в НАТО может быть подана до конца весны 2022 года.
Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Финляндии быстрый процесс вступления в альянс.
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