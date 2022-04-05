ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід, - Лавров

Новость на русском →
Москва, Вівторок 05 квітня 2022 22:02
Домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід, - Лавров Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід. Він додав, що необхідно забезпечити безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.

"Домовлятися (потрібно - ред.) таким чином, щоб повністю виключити розширення НАТО на схід, насамперед на Україну". - сказав Лавров.

Він також заявив, що потрібно забезпечити неподільну безпеку на європейському континенті. Міністр додав, що якщо Україна відмовиться обговорювати так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію", то це не сприятиме продовженню переговорів.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила, що заявка на вступ до НАТО може бути подана до кінця весни 2022 року.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидкий процес вступу в альянс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавров Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації