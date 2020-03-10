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Шмыгаль провел переговоры с командой МВФ о дальнейшем сотрудничестве

Новости » Финансы     10.03.2020 - 22:54
Шмыгаль провел переговоры с командой МВФ о дальнейшем сотрудничестве
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Обсуждались дальнейшие шаги сотрудничества для получения нового кредита

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой Международного валютного фонда (МВФ) во главе с председателем Фонда по Украине Роном ван Роденом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

Известно, что участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська. Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

В частности, Шмыгаль отметил, что новое украинское правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ.

"Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - передает пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины.

"Во время разговора стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества", - добавили в Кабмине.

Напомним, недавно стало известно, что переговоры Украины и МВФ относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Руководство МВФ опасается усиления влияния олигархов.

Кроме этого сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки.

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Новости Украины МВФДенис Шмыгаль
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