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Жодних домовленостей щодо транзиту газу з Росією поки не досягнуто, - "Нафтогаз"

Новини » Економіка     16.12.2019 - 14:31
Жодних домовленостей щодо транзиту газу з Росією поки не досягнуто, - "Нафтогаз"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Переговори тривають у декількох форматах

Жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з "Газпромом" на даний момент не досягнуто. Про це йдеться в заяві прес-служби НАК "Нафтогаз України".

Як зазначається в повідомленні, між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії.

"Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 13 грудня у Відні відбувся черговий раунд двосторонніх російсько-українських переговорів по газу. У них взяли участь керівники НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, а також глава ПАТ "Газпром" Олексій Міллер.

За підсумками переговорів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що домовилися продовжувати обробляти варіанти продовження транзиту.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової "газової війни".

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