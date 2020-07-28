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Договор на эвакуацию танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий

Одесса, Вторник 28 июля 2020 11:33
Договор на эвакуацию танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий
Фото: затонувший танкер в Одессе (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

Поднятие танкера в Одессе снова откладывается

Договор на эвакуацию затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi подпишут до конца августа. На сегодня рассматриваются два варианта того, как его уберут с пляжа.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на сегодня рассматривают два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части.

"Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и, наконец, освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - отметил Криклий.

Он добавил, что Администрация морских портов Украины выберет компанию-подрядчика для эвакуации судна, а договор на выполнение работ подпишут до конца августа.

Напомним, на прошлой неделе провалилась очередная операция по подъему танкера Delfi, в частности, у одного из буксиров не выдержал трос.

Также сообщалось, что затопление танкера Delfi признают техногенной катастрофой, что даст Администрации морских портов возможность убрать корабль по упрощенной процедуре.

Танкер затонул у берегов Одессы еще в ноябре прошлого года. Время от времени из него разливаются нефтепродукты.

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