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Договір укласти не вийде. Юрист розповіла, кому відмовлять у купівлі житла

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 15:33
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Договір укласти не вийде. Юрист розповіла, кому відмовлять у купівлі житла Фото: Спорудження новобудови в Києві (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Ярина Паш

Під час війни в Україні забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором: нотаріуси відмовлять реєструвати такий договір. Тому тим, хто шукає квартиру, треба ретельно перевіряти продавців-власників.

Про це у колонці для РБК-Україна розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.

Чому треба перевіряти власника, який продає житло

Під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором, пояснює Ярина Паш. Якщо така людина звернеться до нотаріуса за оформленням договору купівлі-продажу, їй відмовлять.

"Згідно з Постановою Кабміну №164, незавершені нотаріальні дії за зверненням особи, пов’язаної з державою-агресором, визначеної Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації" зупиняються. Якщо така особа звернеться за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у її вчиненні", каже юрист.

Згідно з Постановою № 187, особами пов’язаної з державою-агресором вважаються:

  • громадяни РФ, окрім тих, які проживають на території України на законних підставах;
  • юридичні особи, які були створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • юридичні особи, які були створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації;
  • юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації.

"Перевірте, хто є власником нерухомого майна, чи не є випадково власником людина, пов’язана з державою-агресором. Також зверніть увагу на наявність і відповідність оформлення правовстановлювальних та технічних документів на нерухоме майно", – радить співрозмовниця.

Також вона закликає перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень, чи не є житло об’єктом спору. Окремо варто дізнатись, чи немає за житлом боргів по комунальних послугах.

Раніше також юрист розповіла, чи можливо купити і продати житло, яке знаходиться на окупованих територіях.

Також ми писали, як змінилися ціни на квартири в західних регіонах від початку війни та чи можуть вони знизитися найближчим часом.

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