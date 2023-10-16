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Чи можна продати житло, яке знаходиться в окупації: пояснення юриста

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 14:17
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Чи можна продати житло, яке знаходиться в окупації: пояснення юриста Фото: Чи можна продати житло на окупованих територіях (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Ярина Паш

Під час війни в Україні неможливо продавати і купувати житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також це неможливо зробити, якщо населений пункт включений до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Про це у колонці для РБК-Україна розповідає молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.

Яке житло не можна продавати під час війни

"Неможливо набути у власність нерухоме майно, яке знаходиться на територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ", – пояснює Ярина Паш.

За її словами, згідно з чинними нормативно-правовими актами, неможливо набути у власність нерухоме майно, яке:

  • знаходиться на територій ведення активних бойових дій;
  • на тимчасово окупованих РФ територіях або які включені до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Список таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Тому коли шукаєте, яке житло купити, треба визначити його точне місцезнаходження.

"Треба переконатися, чи не перебуває воно в адміністративних межах населених пунктів, які перебувають під окупацією чи на яких ведуться активні бойові дії", – додає фахівець.

Крім того, під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором. Тому також треба перевірити, чи не є продавець житла громадянином РФ або юрособою, яка зареєстрована на території держави-агресора, зауважує юрист.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну рекордсменами за інтересом до купівлі житла стали західні регіони нашої країни. Але згодом додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький. Ці міста також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й втратили домівки. Ми писали, який регіон України за час війни став найпопулярнішим для купівлі квартир.

Також стало відомо, як змінилися ціни на квартири в західних регіонах країни за час війни.

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