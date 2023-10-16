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Договор заключить не получится. Юрист рассказала, кому откажут в покупке жилья

Украина, Понедельник 16 октября 2023 15:33
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Договор заключить не получится. Юрист рассказала, кому откажут в покупке жилья Фото: Строительство новостройки в Киеве (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Ярина Паш

Во время войны в Украине запрещается покупать имущество у тех, кто связан с государством-агрессором: нотариусы откажут регистрировать такой договор. Поэтому тем, кто ищет квартиру, нужно тщательно проверять продавцов-собственников.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

Почему нужно проверять владельца, продающего жилье

При широкомасштабном вторжении РФ в Украину запрещается покупать имущество у тех, кто связан с государством-агрессором, объясняет Ярина Паш. Если такой человек обратится к нотариусу за оформлением договора купли-продажи, ему откажут.

"Согласно постановлению Кабмина №164, незавершенные нотариальные действия по обращению лица, связанного с государством-агрессором, определенного Постановлением Кабмина №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации" останавливаются. Если такое лицо обратится за совершением нотариального действия, нотариус отказывает в его совершении", говорит юрист.

Соласно Постановлению № 187 лицами, связанными с государством-агрессором, считаются:

  • граждане РФ, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях;
  • юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является Российская Федерация, гражданин Российской Федерации;
  • юридические лица, образованные в соответствии с законодательством иностранного государства, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов которых является Российская Федерация, гражданин Российской Федерации.

"Проверьте, кто является собственником недвижимого имущества, не является ли случайно собственником человек, связанный с государством-агрессором. Также обратите внимание на наличие и соответствие оформления правоустанавливающих и технических документов на недвижимое имущество", – советует собеседница.

Также она призывает проверить с помощью Единого государственного реестра судебных решений, не является ли жилье объектом спора. Отдельно стоит узнать, нет ли за жильем долгов по коммунальным услугам.

Ранее также юрист рассказала, можно ли купить и продать жилье, которое находится на оккупированных территориях.

Также мы писали, как изменились цены на квартиры в западных регионах с начала войны и могут ли они снизиться в ближайшее время.

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