Договір про постачання зброї Києву є конфіденційним, - Міноборони Німеччини

"Існує угода, але вона не призначена для громадськості, зокрема щодо використання конкретних бойових систем", - сказала вона.

При цьому вона повторила позицію керівництва Німеччини про те, що Берлін прагне уникнути залучення до воєнних дій.

Нагадаємо, останніми днями розгорнулася гостра дискусія з приводу заборони для України бити західною зброєю по території Росії. Деякі країни прямо дозволяють це, наприклад, Великобританія та Швеція. Деякі країни виступають проти, наприклад, Італія та Німеччина.

У США з цього приводу немає єдності, проте заборона, скоріш за все, зберігається. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив під час недавнього візиту до Києва, що Україна має сама вирішувати, як вести війну. Проте проти виступають інші чиновники адміністрації Джо Байдена.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав скасувати заборону на його використання зброї для поразки військових об'єктів на території РФ.