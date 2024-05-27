Договор о поставках оружия Киеву является конфиденциальным, - Минобороны Германии

"Существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе относительно использования конкретных боевых систем", - сказал она.

При этом она повторила позицию руководства Германии о том, что Берлин стремиться избежать вовлечения в военные действия.

Напомним, в последние дни развернулась острая дискуссия по поводу запретов для Украины бить западным оружием по территории России. Некоторые страны прямо разрешают это, например Великобритания и Швеция. Некоторые страны выступают против, например, Италия и Германия.

В США по этому поводу нет единства, однако запрет по всей видимости сохраняется. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время недавнего визита в Киев, что Украина должна сама решать, как вести войну. Однако против выступают в другие чиновники администрации Джо Байдена.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг привал отменить запрет на его использование оружия для поражения военных объектов на территории РФ.