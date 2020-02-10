Додон заявил о неготовности обсуждать политические вопросы Приднестровья

На сегодня Молдова не готова обсуждать политическую сторону урегулирования вопроса Приднестровья. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передают местные СМИ.

По его словам, в Молдове уже есть положительный пример урегулирования территориального вопроса - это Гагаузия.

"Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет решена тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра… После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы", - отметил Додон.

Отметим, на прошлой неделе молдавский президент заявлял о готовности предоставить автономию Приднестровью.

Напомним, ране сообщалось, что Украина может запретить въезд авто на приднестровских номерах. Как заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, молдавские пограничники ввели временные ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запланированному запрету.