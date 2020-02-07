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Додон заявил о готовности дать широкую автономию Приднестровью

Новости » Политика     07.02.2020 - 14:27
Додон заявил о готовности дать широкую автономию Приднестровью
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Президент Молдовы исключает независимость для Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

По его словам, за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи. В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию", - сказал Додон.

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.

Напомним, Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья. Кишинев считает, что присутствие российских военных в регионе противоречит конституции страны.

До этого куратор Приднестровья в Кремле Дмитрий Козак заявлял, что представители Молдовы готовы к федерализации страны.

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Новости Украины МолдоваПриднестровьеИгорь Додон
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