Додон заявив про неготовність обговорювати політичні питання Придністров'я

На сьогодні Молдова не готова обговорювати політичну сторону врегулювання питання Придністров'я. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, в Молдові вже є позитивний приклад врегулювання територіального питання - це Гагаузія.

"Вважаю, що придністровська проблема може бути вирішена і буде вирішена тоді, коли ми знайдемо компроміс, внутрішній, на національному рівні, у переговорах з представниками лівого берега Дністра... Після ми почнемо розв'язувати проблему політично. Публічно обговорювати політичну сторону питання ми поки не готові", - зазначив Додон.

Відзначимо, минулого тижня молдавський президент заявляв про готовність надати автономію Придністров'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерах. Як заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до запланованої заборони.