Додон предложил проведение президентских выборов в Молдове в ноябре

Президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на молдавское агентство IPN.

Глава государства предложил парламенту на следующем заседании назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года.

"Напоминаю, что президентские выборы могут состояться с 23 октября по 23 ноября. Поэтому я предлагаю парламентскому большинству на следующем заседании назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года", - сказал он.



Президент добавил, что решил назначить дату на фоне слухов о том, что власти могут отменить или отложить выборы президента.

Напомним, ранее Додон заверил, что правительство Молдовы не планирует продлевать режим чрезвычайного положения в стране после 15 мая. По его словам, решение о восстановлении обычного порядка работы было принято 4 мая на совещании с главами правительства Ионом Кику и парламента Зинаидой Гречаный.

Как писало РБК-Украина, глава Беларуси Александр Лукашенко во время общения с президентом Молдовы заявил, что выборы главы государства в его стране точно пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса.