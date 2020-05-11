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Додон запропонував проведення президентських виборів у Молдові в листопаді

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Глава держави запропонував парламенту призначити дату на наступному засіданні

Президент Молдови Ігор Додон пропонує провести президентські вибори в країні 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на молдавське агентство IPN.

Глава держави запропонував парламенту на наступному засіданні призначити дату президентських виборів на 1 листопада 2020 року.

"Нагадую, що президентські вибори можуть відбутися з 23 жовтня по 23 листопада. Тому я пропоную парламентській більшості на наступному засіданні призначити дату президентських виборів на 1 листопада 2020 року", - сказав він.

Президент додав, що вирішив призначити дату на тлі чуток про те, що влада може скасувати або відкласти вибори президента.

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Нагадаємо, раніше Додон запевнив, що уряд Молдови не планує продовжувати режим надзвичайного стану в країні після 15 травня. За його словами, рішення про відновлення звичайного порядку роботи було прийнято 4 травня на нараді з главами уряду Іоном Кику і парламенту Зінаїдою Гречаний.

Як писало РБК-Україна, глава Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з президентом Молдови заявив, що вибори глави держави в його країні точно пройдуть влітку попри пандемію коронавируса.