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Молдова отменит режим ЧП с 15 мая

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 16:50
Молдова отменит режим ЧП с 15 мая
Фото: Игорь Додон (facebook.com/dodon.igor)

Режим ЧП действовал в стране с 17 марта

Правительство Молдовы не планирует продлевать режим чрезвычайного положения в стране после 15 мая. Об этом в Facebook сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, решение о восстановлении обычного порядка работы было принято 4 мая на совещании с главами правительства Ионом Кику и парламента Зинаидой Гречаный.

"15 мая истекает срок действия чрезвычайного положения и в настоящее время, у нас нет оснований для его продления. Соответственно, после 15 мая будет восстановлен обычный порядок работы, однако защитные меры следует соблюдать и далее, поскольку пандемия COVID-19 еще не закончилась, а число инфицированных людей может снова вырасти из-за игнорирования этих мер защиты", - написал Додон.

На данный момент в Молдове подтверждено 4121 случаев коронавируса, из них 124 пациента умерли, 1382 - выздоровели.

Напомним, режим ЧП в Молдове ввели с 17 марта по 15 мая. В связи с ЧП был введен специальный режим пересечения границы и перемещения внутри страны, а также введены запреты на массовые мероприятия.

Ранее РБК-Украина писало, что у министра внутренних дел Молдовы Павла Войку подтвердили коронавирус. Министр заверил, что это не повлияет на деятельность МВД.

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